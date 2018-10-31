Amasya'da 150 okula beyaz bayrak

Amasya'da temizlik ve hijyen kurallarına uyduğu belirlenen 150 okula beyaz bayrak verildi.

Eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi ve okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki işbirliği sonucundaki ‘Beyaz Bayrak' uygulaması kapsamında sertifika almaya hak kazanan okulların yöneticilerine belgelerini Vali Dr. Osman Varol verdi.

Vali Varol, “Gelecekte sağlıklı bir nesil yetiştirme görevi tek başına Sağlık Bakanlığına ve teşkilatına yüklenemeyecek bir konu. Bu durum ülkemizde her haneye giren, her haneyi ilgilendiren iki kurumun iş birliğini gerektiriyor” dedi.

Çocuklar okullarında hijyen ile ilgili aldıkları eğitimi hayatları boyunca sürdürdüklerine değinen Varol, “Çocuklarımıza okullarını ve çevrelerini temiz tutmayı öğreterek aslında onlara hayatları boyunca temizlik ve hijyen alışkanlığını kazandırmış oluyoruz. Toplum olarak bir eksiğimiz var o da temizlik, sağlık gibi konulardan bahsederken hareket etmeyi ne yazık ki işin içine katmıyoruz. Beslenme durumumuz iyi, zengin bir mutfağımız var. Sosyoekonomik olarak iyi bir ivme yakaladık ve iyi bir duruma geldik. Sağlıklı kalabilmek adına bunlara ek olarak bedenimizi harekete geçirmeyi ve hareketli bir yaşam alışkanlığını da ihmal etmememiz gerekiyor” diye konuştu.

İki bakanlık arasındaki beslenme dostu okullar programı kapsamında da denetimi yapılan 55 okulda beslenme dostu okul sertifikası aldı. Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, böylelikle il genelinde beyaz bayrak sahibi okul sayısının 233'e, beslenme dostu okul sertifikası sahibi okul sayısının da 121'e ulaştığını söyledi.

75. Yıl İMKB Bayezit İlkokulundaki programa Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş, Çevre ve Şehircilik Müdürü Ahmet Özkan Kaya ile İŞKUR Müdürü Osman Yılmaz da katıldı.