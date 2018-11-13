Amasya'da 3 başkan yardımcısından aday adaylığı başvurusu

Amasya Belediyesinde mevcut 4 belediye başkan yardımcısından 3'ü görevlerinden istifa ederek AK Parti'ye belediye başkan aday adaylığı müracaatında bulundu.

Birlikte çalıştıkları Başkan Yardımcıları Cengiz Erdem, Osman Akbaş ve İsmail Kazan'ın aday adaylıklarını sosyal medya hesabından değerlendiren Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Belediye Başkan Yardımcılarımızdan 3 arkadaşımızla birlikte diğer adaylarımızın demokratik haklarını kullandıkları ayrı bir memnuniyet duyulmasına sebep olmuştur. Bu adaylıklar şunu göstermiştir ki belediyemizce Amasyalıların yaşam kalitesini yüksek tutacak hizmetlere imza atılmıştır” dedi.

Cafer Özdemir, “Bu hizmetlerin halkımız tarafından büyük oranda memnuniyeti aday adayı olacak arkadaşlarımıza da büyük cesaret verdiği görülmüştür” açıklamasında bulundu.

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel yönetimler seçimleri öncesi yapılan müracaatların AK Parti'li belediyelerin başarılı hizmetlerinden kaynaklanmakta olduğuna değinerek aday adaylarına başarılar dileyen Başkan Özdemir, “Hemşehrilerimizden bir ricam olacak. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kırıcı, incitici ve hakarete varan yorumlardan uzak durulmasını ehemmiyetli rica ediyorum. Belediye Başkanlığı seçim kampanyasını dostluk anlayışı içinde geçirilmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.