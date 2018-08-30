Amasya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Yavuz Selim Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan törenlerde Vali Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir Amasya Valiliğinde tebriklerin kabul ettiler.

Varol, Ergün ve Özdemir daha sonra meydanda halkın ve tören birliklerinin bayramını kutladı. Askeri birlikler ile gazilerin geçit yaptığı kutlamalara CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.