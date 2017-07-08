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08 Temmuz 2017 14:52

Amasya’da 4 gölete 35 bin sazan yavrusu bırakıldı

Amasya’da 4 gölete çoğaltılarak büyütülmesi amacıyla 35 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Amasya’da 4 gölete 35 bin sazan yavrusu bırakıldı

08 Temmuz 2017 14:52


Amasya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla uygulanan ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında üretilen 35 bin sazan balığı yavrusunun Gümüş, Uzunyazı, Yeşilören ve Ortaova Göletlerine bırakıldığını açıkladı.


Açıklamada, gelecek yıllarda da yeni türlerin su kaynaklarına bırakılması, su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin korunması amacıyla çalışmaların devam edileceği bildirildi.




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