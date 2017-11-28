Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 16:18

Amasya’da 5 bin litre sahte içki ele geçirildi

Amasya’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 bin litreden fazla miktarda sahte içki ele geçirildi.

Amasya’da 5 bin litre sahte içki ele geçirildi

28 Kasım 2017 16:18


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Amasya merkeze bağlı Uygur köyünde S.B. ile M.Ş. adlı şahısların evlerinde kaçak içki üretildiğine dair istihbarat aldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada S.B.’nin evinin eklentisinde 4 bin 260 litre damıtılmaya hazır sahte rakı, 5 litre boğma rakı, 3 litre anason ve muhtelif damıtma malzemeleri, M.Ş.’nin evinin eklentisinde ise 750 litre damıtılmamış sahte rakı ve 90 litre damıtılmış sahte rakı ele geçirildi.


Toplam 5 bin 108 litre kaçak içkiye el konulurken, şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.


Yılbaşı öncesi sahte içki denetimlerine ağırlık veren Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı köyde bir hafta önce düzenlenen operasyonda 1500 litre sahte içki ele geçirmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AMASYA HABERLERİ
AMASYA HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    12°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç