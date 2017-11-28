Amasya’da 5 bin litre sahte içki ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Amasya merkeze bağlı Uygur köyünde S.B. ile M.Ş. adlı şahısların evlerinde kaçak içki üretildiğine dair istihbarat aldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada S.B.’nin evinin eklentisinde 4 bin 260 litre damıtılmaya hazır sahte rakı, 5 litre boğma rakı, 3 litre anason ve muhtelif damıtma malzemeleri, M.Ş.’nin evinin eklentisinde ise 750 litre damıtılmamış sahte rakı ve 90 litre damıtılmış sahte rakı ele geçirildi.

Toplam 5 bin 108 litre kaçak içkiye el konulurken, şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Yılbaşı öncesi sahte içki denetimlerine ağırlık veren Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı köyde bir hafta önce düzenlenen operasyonda 1500 litre sahte içki ele geçirmişti.