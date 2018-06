Amasya’da 7 bin çocuk Yaz Kur’an Kurslarında

Açılan Yaz Kur’an Kurslarında 290’dan fazla din görevlisinin eğitici olarak hizmet vereceğini belirten Amasya Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, “Çocuklarımızla camilerimiz şenlendi, rengarenk çiçek açtı. Çocuklarımız yüce Rabb’imizin bize verdiği en değerli, en güzel armağandır. Peygamberimizin ifadesiyle de gönül meyvelerimizdir” dedi.

Keşvelioğlu kurslara gelen çocukların namaz dualarını ve sureleri ile temel dini bilgilerin yanı sıra Kur’an-ı Kerim okumayı da öğreneceklerini söyledi. Akmescid Camisinde düzenlenen programa katılan Vali Dr. Osman Varol, “Çok şükür çocuklarımızın bizim inancımıza ilgisi alakası her geçen gün artıyor. Bir taraftan sevindiğim diğer bir husus da dini itikatı öğrenmek isteyen tüm çocuklarımız ve tüm vatandaşlarımıza da devlet olarak her türlü imkanı sunabiliyoruz. Bizim çatımız altında her türlü hizmeti doğrudan alabiliyorlar. Geçtiğimiz yaz da çok yoğun bir ilgi vardı. Bugün de burada üç yüze yakın din görevlimiz ile birlikte yaz Kur’an kurslarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Din görevlilerimizin yüzündeki heyecanı görebiliyorum. Bu kurslara katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Hepsine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dinimizin gereklerini, güzel ahlakı, namazı öğrenmek ve bunları hayatın parçası haline getirmek çok önemli. Yaz boyunca ders verecek arkadaşlarımızı da ayrıca tekrar kutluyorum” diye konuştu.

Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile diğer yetkililerin de bulunduğu programda topluca dua yapıldı.