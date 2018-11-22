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Amasya'da 'at'lı eğitim

Amasya’da bir köy okulunda görev yapan beden eğitimi öğretmeni, okulun yakınında bulunan ahırı kiralayıp oluşturduğu çiftliğindeki atlarıyla öğrencilerine binicilik dersi veriyor.

Amasya'da bir köy okulunda görev yapan beden eğitimi öğretmeni, okulun yakınında bulunan ahırı kiralayıp oluşturduğu çiftliğindeki atlarıyla öğrencilerine binicilik dersi veriyor.


Aldığı atlı okçuluk antrenörlüğü eğitiminin ardından memleketi Amasya'da 4 yıldır görev yaptığı İlyasköy'de 2 yıl önce kiraladığı ahıra satın aldığı atları getiren beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda okulda müdür yardımcılığı yapan Mehmet Akif Çelik, 8. sınıf öğrencilerine yönelik atlarla ücretsiz binicilik dersleri vermeye başladı. Bakımlarını kendisinin yaptığı toplam 10 atı bulunan evli ve 3 çocuk babası Çelik, kendi öğrencilerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği yaz etkinlikleriyle birlikte 2 yılda bine yakın öğrenciye binicilik ve okçuluk eğitimi verdiğini anlattı.


Biniciliğin atları ilk evcilleştiren Türklerin ata sporu olduğuna dikkat çekip atlı yaşamın mutlaka insanın yaşantısının içinde olması gerektiğine değinen Çelik, “Çiftlikler aracılığıyla, binicilik tesisleri aracılığıyla bu olmalı. İnsanlar mutlaka ata dokunmalı” dedi.


Öğrencilerden Burak Derici geçen yıldan bu yana binicilik eğitimi aldığını belirtirken, köylerinde hiç at bulunmayan Hilal Gedik ise aldığı eğitim sonucu atlara olan sevgisinin arttığı söyledi.

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