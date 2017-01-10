Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 12:02

Amasya’da eski Ak Partili belediye meclis üyesine aracında infaz

Amasya’da eski Ak Partili belediye meclis üyesine aracında infaz

10 Ocak 2017 12:02

Amasya’da evinin önünde aracına bindiği sırada kurşunlanan eski Ak Partili belediye meclis üyesi Sebahattin Ersoy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 2009-2014 yılları arasında AK Parti’den Amasya Belediyesi meclis üyeliği görevinde bulunup küçük sanayi sitesinde oto tamirhanesi işleten Sebahattin Ersoy, işe gitmek için Hacılar Meydanı Mahallesi’ndeki evinden çıkıp aracına bindiği sırada yanına gelen bir saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan 3 çocuk babası Ersoy, ambulansla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri katil zanlısı Mevlüt E.yi yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş şube ve olay yeri inceleme ekipleri de başlatılan soruşturma kapsamında aracın içinde inceleme yaptı.
İlk belirlemelere göre alacak-verecek meselesinden dolayı olduğu değerlendirilen saldırıyı düzenlediği basın toplantısı sırasında öğrenen Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir de hastaneye giderek aynı apartmanda yaşadıkları Ersoy ailesinin acısını paylaştı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AMASYA HABERLERİ
AMASYA HAVA DURUMU
6
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    6°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç