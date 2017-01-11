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11 Ocak 2017 10:41

Amasya’da iki önemli proje son aşamada

Amasya’da iki önemli proje son aşamada

11 Ocak 2017 10:41

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, ‘Amasya’nın çılgın projesi’ diye adlandırdığı Ferhat Tüneli Projesi ile Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanları Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi’nde son aşamaya gelindiğini açıkladı.
Gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerde taahhüt ettikleri hizmetlerin tamamına yakınını uygulamaya koyduklarını belirten Başkan Özdemir, Harşene Dağı’nın altından geçen Ferhat Tüneli’nin yılın ortalarına doğru hizmete girebileceğini, Yeşilırmak’ta kayıkların yüzeceği diğer projenin de planlandığı gibi ilerlediğini söyledi.
Geçen yıl başlayan yağmur suyu hattının yenilenmesi çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve ilerleyen süreçte bozulan yollarda onarıma geçeceklerine değinen Özdemir, teleferik projesi için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



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