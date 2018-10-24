Amasya'da ilk kez tip 2 aort diseksiyonu ameliyatı yapıldı

Hastane acil servisine getirilmesi sonrası yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda tip 2 aort diseksiyonu tanısı konulan Beşir Yıldırım (38), vakit kaybedilmeden Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Kurç, Dr. Öğretim Görevlisi Serdar Badem ile Opr. Dr. Gökçen Gökgözoğlu tarafından ameliyata alındı.

Operasyonun yaklaşık 8 saat sürdüğünü belirten Prof. Dr. Kurç, “Operasyonda assenden aort ve arcus aort değiştirildi. Beyine giden damarlar değiştirilen yeni arter ve ek bir greft kullanılarak yeniden dikildi. Ameliyat sonrası hastamız kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitemize alındı. Genel durumu iyi olan hastamızın kalp ve diğer organlarında herhangi bir hasar yoktur. Hastamız birkaç gün içerisinde servise alınarak takiplerine devam edilecektir” dedi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Murat Şahin de, “Hastanemizde ilkleri yaşamanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Başarı bir ekip işidir. Ekibimiz ne kadar iyi olur ise sonuçları da o kadar güzel olmaktadır. Artık bu tür rahatsızlıklarda hasta sevklerinin de önüne geçmiş bulunmaktayız. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Çok riskli olan bu ameliyatı gerçekleştiren kalp damar cerrahisi hekimlerimiz ile birlikte bu süreçte gastroloji uzmanımıza, kardiyoloji uzmanımıza, anestezi ve reanimasyon uzmanlarımıza, yardımcı sağlık personellerimize teşekkür ediyor başarılar temenni ediyorum” diye konuştu.