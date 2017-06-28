Amasya’da minibüs kazası: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten Sinop’a gitmek üzere yola çıkan Muzaffer Arık yönetimindeki 06 DY 0088 plakalı minibüs Amasya merkeze bağlı Boğazköy yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Savrulma sonucu sürücünün yanı sıra aynı aileden yaralanan Mehmet, Hamza, Hüseyin, Meryem, Mukadder, Zeynep, Gülsüm, Mehmet Muzaffer ve Ercüment Arık ambulanslarla kaldırıldıkları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araçtırma Hastanesi ile Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.