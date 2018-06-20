Amasya’da OKA destekli 10 projenin sözleşmesi imzalandı

Amasya Valiliğinde Vali Dr. Osman Varol, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ile diğer yetkililerin katıldığı törende projelerin imzaları atıldı.

Turizme Yönelik Mali Destek Programı ile TR83 Bölgesinde turizme yönelik fiziksel altyapının iyileştirilmesi, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliğinin, bilinirliğinin artırılması ve turizm alanlarında sürdürülebilirliğin sağlanmasının amaçlandığı, Organize Sanayi Bölgelerine Yönelik Mali Destek Programı ile de OSB’lerde ortak üretim altyapısının iyileştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet ve yatırım gücünün artırılması, bölgede üretim ve ticaret alanlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, verimliliğin, erişilebilirliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile üretim ve ticaret kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Altı Asırlık Resul Dede Cami Restorasyon Projesi, Suluova Madencilik Müzesi, Dijital Kent Amasya, Kadim Kentin Yeni Kültür Rotası, Sofular, Amasya Kalesi Sur Duvarları Onarım Projesi, 21.Yüzyılda Yavuz Selim Meydanı Düzenlemesi Projesi, Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon Projesi, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, Boraboy Gölü Rekreasyonel Gelişim Projesi, Suluova TDİ Besi OSB Hayvan Sağlığını Koruma ve Nitelikli İnsan, Sağlıklı Hayvan Üretim, Eğitim ve Gelişim Merkezi Projesi, Amasya OSB’de Hizmet Kontrol ve Eğitim Merkezi Oluşturulması olmak üzere toplam 10 projeye kurumların öz kaynakları dahil toplam 14 milyon TL tutarında desteğin sağlanacağı, bu tutarın 6,2 milyon TL’sinin OKA tarafından hibe olarak karşılanacağı belirtildi.