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14 Haziran 2018 19:06

Amasya’da operasyonda 297 uyuşturucu hap ele geçirildi

Amasya’da polis tarafından durdurduğu otomobilde çantaya gizlenmiş 297 ecstasy hap ele geçirildi.

Amasya’da operasyonda 297 uyuşturucu hap ele geçirildi

14 Haziran 2018 19:06

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy ilçesine uyuşturucu getirileceği yönünde ihbar alan Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin durdurduğu otomobilde bulunan O.Ç., F.B., M.B., U.Y. ve Ö.Ç. üzerinde aramada yapıldı. 2 kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu özellikli ilaç ve çanta içerisine gizlenmiş 297 ecstasy hap bulundu.


Haplara polis tarafından el konulurken 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ünün ifadelerinin ardından salıverildiği öğrenildi. 1 kişi ise savcılığa sevk edildi.




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