Amasya’da otomobil duvara çarptı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Tokat’tan Amasya’ya doğru gelen Recep Katıkçı yönetimindeki 06 KJ 149 plakalı otomobil Amasya merkez Kapıkaya köyü girişindeki virajda kontrolden çıkarak önce orta refüjde bulunan demir bariyere ardından yolun sağında bulunan duvara çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile Yunus Katıkçı, Belkız Öztaş ve Sedanur Aksungur yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.