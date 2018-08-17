Amasya’da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çorum yönünden Amasya’ya seyir halinde olan Hayri Özer (52) yönetimindeki 34 LP 9754 plakalı otomobil, Gümüşhacıköy Bademli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada, araç sürücüsü Hayri Özer ve kızı Kübra (22) olay yerinde, eşi Zübeyde (48) ise ambulansla kaldırıldığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan diğer yaralılar Şule Gökel ile Esadullah Hamza Taşkıran (6) Osmancık Devlet Hastanesindeki müdahalelerinin ardından Çorum Devlet Hastanesine, Fatma Taşkıran Samsun Devlet Hastanesine, Ayşenur Taşkıran ise Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.