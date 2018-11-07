İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da tarihi eser operasyonu

Amasya’da jandarmanın bir araçta yaptığı aramada Roma dönemine ait altın sikkelerinde aralarında olduğu tarihi nitelikli eserler ele geçirildi.

Amasya'da jandarmanın bir araçta yaptığı aramada Roma dönemine ait altın sikkelerinde aralarında olduğu tarihi nitelikli eserler ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası takip edilen bir şahsa ait araç Boğazköy mevkisinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 3 altın sikke ile 2 gümüş sikke, 1 etnografik olduğu değerlendirilen kapı tokmağı, 1 altın bilezik ve kurusıkı tabanca tespit edildi. M.K adlı şahsın il merkezi ve köyündeki evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. M.K hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.