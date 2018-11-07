Amasya'da tarihi eser operasyonu

Amasya'da jandarmanın bir araçta yaptığı aramada Roma dönemine ait altın sikkelerinde aralarında olduğu tarihi nitelikli eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası takip edilen bir şahsa ait araç Boğazköy mevkisinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 3 altın sikke ile 2 gümüş sikke, 1 etnografik olduğu değerlendirilen kapı tokmağı, 1 altın bilezik ve kurusıkı tabanca tespit edildi. M.K adlı şahsın il merkezi ve köyündeki evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. M.K hakkında adli işlem başlatıldı.