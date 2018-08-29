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29 Ağustos 2018 08:29

Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

29 Ağustos 2018 08:29


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’den Trabzon yönüne giden Yılmaz Bal idaresindeki 38 YY 636 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon’un Uzunyazı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İçerisinde 43 kişinin bulunduğu otobüste 1 kişi öldü, 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden yolcunun cenazesi çıkartılmayı beklerken, çalan cep telefonunun sesi ise yürekleri burktu.


İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız da kaza yerine gelerek inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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