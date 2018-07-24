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24 Temmuz 2018 07:35

Amasya’da yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 22 yaralı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yolcu otobüsüyle büyükbaş hayvan yüklü tırın çarpıştığı kazada otobüsteki 22 yolcu yaralandı.

Amasya’da yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 22 yaralı

24 Temmuz 2018 07:35


Edinilen bilgiye göre, Iğdır’dan İstanbul yönüne giden Erol Kılıç yönetimindeki 65 NZ 926 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir halindeki Halit Durmuş’un kullandığı 49 D 6428 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tıra çarptı. Kazada ön kısmında hasar meydana gelen otobüsteki yolculardan 22’si yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gümüşhacıköy ve Amasya merkezdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Tırdaki kurbanlık hayvanların sahibi Mehmet Ulakçı kaza anını anlattı. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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