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15 Haziran 2018 16:36

Amasya’da yöneticilerle vatandaşlar bayramlaştı

Amasya’da Vali Dr.

Amasya’da yöneticilerle vatandaşlar bayramlaştı

15 Haziran 2018 16:36

Osman Varol ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve diğer yöneticiler Ramazan Bayramının ilk günü vatandaşlarla bayramlaştılar.


Belediye binası önündeki bayramlaşmada konuşan Vali Varol, İslam aleminin bayramın kutlayarak yardımlaşma ve beraberliğin zirveye çıktığı Ramazan ayı boyunca ilçe, köy ile mahallelerde kurulan gönül sofralarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.


Belediye olarak dolu dolu Ramazan etkinlikleri düzenlediklerine değinen Başkan Özdemir de, “20 mahallemizde 50 bin kişiyle beraber iftar yapmanın keyfine vardık” dedi.


Belediye bandosunun kahramanlık türkülerini çaldığı programın sonunda yapılan duanın ardından vatandaşlara kavurma ikram edildi.




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