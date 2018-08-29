Amasya Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği toplantıda konuşan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Bayram tatilinde 60 bin civarında insan müzelerimizi ziyaret etti. Otellerimizin doluluk oranları yüzde 90’ın üzerindeydi. Bunun turizmcilerimizi ihya ettiğini hepimiz gördük” dedi.

Açık hava müzesi görünümündeki şehzadeler şehrindeki müzelerin sayısının giderek arttığını belirten Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir de yeni yapılan 1 Eylül günü Şeyh Hamdullah Yazı Tarihi ve Hüsni Hat Müzesinin remi açılışının yapılacağını söyledi.

Şehrin turizmdeki hedefinin 1 milyon turist olduğunu vurgulayan Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç ise, “Turizme yönelik projeler ve destekler sayesinde çok yakın bir zamanda bu hedefin aşılacağına ve yeni hedeflerin belirleneceğine inanıyorum” diye konuştu.