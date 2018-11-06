Amasya'dan YÖK'e Teknoloji Transfer Ofisi başvurusu

Dr. Metin Orbay, “Üniversitemiz bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisinin kurulması için YÖK'e müracaat ettik” dedi.

Ofisin kurulma çalışmalarında son aşamaya geldiklerini belirten Rektör Orbay, “Teknoloji Transfer Ofisinin kurulmasıyla birlikte özellikle girişimcilik, patent, tescil, laboratuvar akreditasyonları çalışmaları ivme kazanırken kamu-üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bir koordinasyon birimi de oluşturacağız. Amasya'da hali hazırda başarılı bir şekilde yürütülen kamu-sanayi-üniversite işbirliğine de yasal bir zemin kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Orbay'ı ziyaret eden Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin de, “Bölge üniversiteleri ile sürdürdüğümüz işbirlikleri sonucunda kütüphanelerin, sosyal tesislerin, bilimsel alt yapı projelerinin birlikte yürütülmesi ve laboratuvarların ortak kullanılmasının ülkemiz yararına önemli ürünler elde etmemizi sağladığını söyleyebiliriz. Özellikle Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Teknoparkının önemli bazı çalışmalara ön ayak olduğunu da ifade edebiliriz” şeklinde konuştu.