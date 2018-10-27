Amasyalı çocuklar ‘kırmızı düdük' çalmaya devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen Kurban Bayramı öncesi başlattığı ve yurt genelinde uygulanan "Bu bayram ben de trafik polisiyim-Hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyası ile artık çocukların kişisel eşyalarından biri haline gelen kırmızı düdükler Amasya'da polisin okullarla birlikte yürüttüğü projelerde de kullanılmaya devam ediyor.

Emniyet Müdürü Fahri Bulut'un talimatıyla Serdar Zeren İlkokulu, Zübeyde Hanım Anaokulu ve Lokman Hekim İşitme Engelliler Okulundaki öğrenci ve öğretmenlerle birlikte projeler yapan Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Müdürlüğü, gelinen aşamaya ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Trafik Şubesi Müdürü Ömer Kapsal, kampanya kapsamında yapılan tanıtım çalışmaları sonucu çocukların aile bireylerinin trafik kurallarının uyup uymadıklarını kontrol ettiklerini, emniyet kemeri takmaları ve hızlı araç sürmeyi engelleyici uyarılarda bulunmalarıyla ilgili geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Duble yolların yapılması ve araçların teknolojiye uygun olarak dizayn edilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu, bununla beraber kaza kusurlarının da değiştiğine değinen Ömer Kapsal, “Son dönemde dikkat çeken unsurlardan biri kaza kusurlarında farklı bir değişim yaşanmasıdır. Geçmiş yıllarda meydana gelen ölümlü, yaralanmalı kazalar ağırlıklı olarak hatalı sollama sonucu karşılıklı çarpışma sonucu neticelenen kazalar iken bugün ise yoldan çıkma neticesi ile kazaların yoğun olarak meydana geldiği görülmektedir. Oluş şekline göre 15 farklı kaza türünden yüzde 24'ünün yoldan çıkma neticesinde meydana geldiği ve diğerlerine göre yüksek oranda olduğu görülmektedir” diye konuştu.

Türkiye'de son bir yıl içerisinde meydana gelen 327 bin 429 trafik kazasında 7 bin 403 kişinin hayatını kaybettiğine, 329 bin 475 kişinin ise yaralandığına dikkat çeken Kapsal, kazalardan çoğunun aşırı hız, uykusuzluk, yorgun, uzun süreli araç kullanma ve araç sürerken cep telefonu kullanımından kaynaklandığının tespit edildiğini vurgularken emniyet kemerinin kullanılmamasına bağlı olarak araçtan fırlama, boyun kırılması ve hayati organlardan darbe alınması gibi sonuçlarla karşılaşıldığını dile getirdi.

Belediye Kültür Merkezindeki programa, Vali Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile Emniyet Müdürü Fahri Bulut da katıldı.