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13 Eylül 2017 10:53

Amasyalı yöneticiler yemek yaptı

Amasya’da vali ile belediye başkanının da aralarında olduğu yöneticiler yaptıkları et yemekleriyle usta aşçılarla şeflere taş çıkarttılar.

Amasyalı yöneticiler yemek yaptı

13 Eylül 2017 10:53


Amasya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) 90 kursiyere yönelik uyguladığı ‘Yemeği Sanata Servisi Zarafete Çevirenler’ adlı proje kapsamında önlüklerini giyip mutfak tezgahının başına geçen Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Baro Başkanı A. Melik Derindere ile ATSO Başkanı Murat Kırlangıç, kendilerine yardım eden kursiyerlerle birlikte et, soğan ve diğer malzemelerden doğrayıp hazırladıkları yemekleri ocakta pişirdiler.


Şef Emrah Köksal Zengin, Haldun Tüzel, Serkan Karagöz ve Özlem Mekik’ten oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül alan 5 yöneticinin hazırladıkları yemekler katılımcıların beğenisine sunuldu.


Bugüne kadar turizm için yürüttükleri faaliyetlerden bahsedip uyguladıkları projenin önemine değinen ATSO Başkanı Kırlangıç, “Turizmde bir başarı hikayesi yazmak istiyorsak turistlerin şehrimizden memnun ayrılmalarını sağlamalıyız. Bunun için de hizmet kalitesini üst seviyede tutabilecek insan kaynağına, yani nitelikli ve kalifiye elemanlara ihtiyacımız var” dedi.




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