Amasyalılar 2 bin yıldır elma yetiştiriyor

Elmasıyla ünlü Amasya'da bu ürün 2 bin yıldır yetiştiriliyor.

İl merkezine bağlı Yavru köyü yakınlarında yapılan kazılarda bulunan Roma döneminden kalma elma ağacı figürlü 2 bin yıllık mozaik, leziz meyvenin bu topraklarda o dönemde de değerli olduğunu gözler önüne serdi. Elma üretimi ve pazarlaması yapan Ömer Balkar, “2 bin yıllık mozaik o tarihlerde dahi Amasya'da elmanın yetiştirildiğinin bir ispatıdır” dedi.

Yeşil üzerine açık kırmızı renkteki tatlı, sulu, güzel kokulu ve gevrek olan bu ürünün ortasından yatay halde kesildiğinde çekirdeklerinin yıldız şeklinde göründüğüne değinen Balkar, “İstanbul, Ankara, İzmir'deki pazarlarda ‘Amasya' diye satılan elma kesinlikle ilimizde yetişen elma değildir. Ben bu işi 15 senedir yapıyorum. Satış için aradığım bağ, bahçede gördüğüm elma bize yetmemektedir. Amasya'ya yetmemektedir. Onun dışarıya çıkıp vatandaşa İstanbul'da pazarda pazarlanması mümkün değildir” diye konuştu.

İsmi şehirle özdeşleşen misket elmasına coğrafi işaret tescili alınması hususunda yapılan başvuru sürecinde de son aşamaya gelindi.