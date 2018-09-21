Amasya'nın 5 yıllık sektörel eylem planı hazır

Amasya'da önümüzdeki 5 yılı kapsayacak sektörel eylem planının tanıtım toplantısı yapıldı.

Tarım ve kırsal kalkınma eylem planı, sanayi sektörel eylem planı, kültür ve turizm sektörel eylem planı ile çevre ve alt yapı sektörel eylem planı halinde 4 tematik başlıktaki planı değerlendiren Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Bölgemiz ve ilimiz için öncelikli olarak neler yapılması gerekiyor bunları ortaya koymamız gerekiyor. Kişilere bağlı kalmayan bir planlama yapmamız ve bu şekilde sürekliliği sağlamamız önemli” dedi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Ethem Şahin de koordinasyonu sağladıkları planda Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odasından temsilcilerin, Amasya Üniversitesinden de akademisyenlerin katılımıyla yapılan tespitler sonucu 2018-2023 yılları arasındaki öngörülen çalışmalarla ilgili hazırlanan plana ilişkin sunum yaptı.

OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ise TR83 Bölgesi illerinin, bakanlık strateji planları, öncelikli dönüşüm programları, Yeşilırmak Havzası Gelişim Planı gibi makro planlarla uyumlu, illerin kalkınmasına ve rekabet kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma yapıldığına dikkat çekti.

Büyük Amasya Otelindeki toplantıya Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ve diğer yetkililer de katıldı.