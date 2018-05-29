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29 Mayıs 2018 09:46

Amasya’nın köylerine 5 bin çöp konteyneri

Amasya’da yaklaşık 5 bin çöp konteyneri İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köylere dağıtılıyor.

Amasya’nın köylerine 5 bin çöp konteyneri

29 Mayıs 2018 09:46


Temizlik ve çevre düzenlemesinde önemli rolü olan çöp konteynerlerinin Amasya İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan 348 köye ulaştırılmış olup aynı zamanda da 11 araçla evsel atıkların toplanma işleminin tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.


Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, 2018 yılı içinde alınan konteynerlerinin yakın zamanda hizmet almayan köylerle beraber ihtiyaç eksiği olan köylere de dağıtılacağı belirtildi.


Temmuz ayı itibarı ile hizmet alanında bulunan 372 köyün evsel katı atık toplama projesinden faydalanmış olacağının vurgulandığı açıklamada İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunup kapatılarak köylere dönüştürülen beldelerle nüfusu 500’ün üzerinde olan yaklaşık 30 köyün evsel katı atık toplama programı haftada 2 sefere çıkarılmasının planlandığı duyuruldu.




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