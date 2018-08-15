Amasya’ya 10 yeni fabrika kurulacak

1. etap ilave alanlarında parsel işlemleri tamamlanan bölgede hızla yatırıma başlayacak 10 firmaya 71 bin 167 metrekare alan tahsis edildi.

Ön tahsis belgelerinin verildiği programda konuşan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, ülke ekonomisinin geçtiği sıkıntılı dönemde yapacakları yatırımla bin 15 kişiye istihdam sağlayacak olan firma yöneticilerine teşekkür etti. Vali Varol, “Girişimcilerimiz bu ekonomik ortamda birçok insanın geri durmasına rağmen cesaretlerini yitirmeyerek bu babayiğitliği göstererek Amasya’dan, Merzifon’dan ülkemize çok güzel bir mesaj verdiler” dedi.

Yapılacak olan yatırımların OSB’de mevcudu destekleyici ve birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğuna değinen Varol, “Bunların ciddi bir bölümü ayrıca ihracata yönelik de çalışacak fabrikalar, tesisler. Bunların tamamını düşündüğümüzde Cumhurbaşkanımızın çok yoğun mücadeleler verdiği bugünlerde söylediği üretime yönelik, ülkemizi kalkındırmaya yönelik adımlara gerçekten çok önemli bir örnek teşkil edecek. Buradan Amasya’dan verilen mesajın, Amasya’da atılan bu adımın ülkemizin tamamına da çok önemli bir moral vereceğini düşünüyorum. Katkıda bulunacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz bugünlerde sloganımız ‘kazanacağız’. Eğer bu bir mücadeleyse, ülkemize açılan bir savaş varsa unutmamak gerekir ki bizim milletimizin, bizim ülkemizin tarihi kazanılmış savaşların tarihidir. Biz bu mücadeleyi de kazanacağız, bu savaşı da kazanacağız” diye konuştu.

Metal sektöründe 260, plastik sektöründe 330 ve tarım aletleri ile makine sanayi sektöründe 425 kişinin istihdam edilmesiyle birlikte Merzifon OSB’de toplam 5 bin kişinin çalışıyor olacağına değinen AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez de, “Hep birlikte 2023 hedeflerine kilitlenerek ülkemizi sağlam ekonomik temeller üzerinde büyütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Programa AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon TSO Başkanı Dursun Dağdelen, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu ve diğer yetkililer de katıldı.