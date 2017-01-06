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06 Ocak 2017 17:24

Amasya’ya şehit ateşi düştü

Amasya’ya şehit ateşi düştü

06 Ocak 2017 17:24

El Bab’da ağır yaralanan ve tedavi altına alındığı hastanede şehit olan Astsubay Selçuk Erdoğan’ın cenazesi yarın Amasya’nın Merzifon ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.
Fırat Kalkanı Harekatı’nda terör örgütü DEAŞ’ın geçen 21 Aralık’ta El Bab bölgesinde düzenlediği saldırıda ağır yaralanmasının ardından Gaziantep’teki hastaneye kaldırılan Amasyalı Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan şehit oldu.
16 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanarak Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan, bugün öğleden sonra yaşam mücadelesini yitirip şehit oldu.
Evli olan 33 yaşındaki Erdoğan’ın yarın ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Merzifon Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.



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