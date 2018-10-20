Ambulans uçak Rüzgar bebek için havalandı

Amasya'da dünyaya gelen 20 günlük Rüzgar bebek, hastalığı nedeniyle ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen 20 günlük Rüzgar Asat Gökcan isimli bebeğin kalbindeki rahatsızlık nedeniyle tedavisinin yapılması için İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edilmesine karar verildi. Hastane doktorları konuyu İl Sağlık Müdürlüğü 112 Başhekimliğine iletti.

Durumun Sağlık Bakanlığına bildirilmesi sonrası Ankara'dan havalanıp Amasya - Merzifon Havalimanına gelen ambulans uçak kuvöze konulan bebeği İstanbul'a götürdü.