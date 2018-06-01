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01 Haziran 2018 18:27

Annenin şehit oğlunun tabutuna son bakışı

Irak’ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç’un cenazesi, memleketi Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde toprağa verildi.

Annenin şehit oğlunun tabutuna son bakışı

01 Haziran 2018 18:27


Cenaze töreni öncesi oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu Uzman Çavuş olan diğer oğlu ile kocasının arasından izleyen şehit annesi Naciye Koç’un bakışları yürekleri burktu. Cumhuriyet Meydanı’ndaki cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şehidin annesi Naciye ile babası İzzet Koç’a başsağlığı diledi.



Ağabeyi de uzman çavuş


Şehidin Muş’ta görevli Uzman Çavuş ağabeyi Sinan Koç, törene askeri üniformasıyla katıldı. Şehit Koç’un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gümüşhacıköy Şehitliğinde toprağa verildi. Törene şehidin ailesi ve yakınları Amasya Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Belediye Belediye Başkanı Cafer Özdemir, askeri ve mülki yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.




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