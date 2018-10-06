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Askerlerden 104 yaşındaki şehit kızına vefa

Amasya İl Jandarma Komutanlığı personeli, Yaşlılar Haftası dolayısıyla şehit kızı olan 104 yaşındaki emekli öğretmen Mukime Furatoğlu’na moral ziyaretinde bulundular.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı personeli, Yaşlılar Haftası dolayısıyla şehit kızı olan 104 yaşındaki emekli öğretmen Mukime Furatoğlu'na moral ziyaretinde bulundular.


Babasının 1. Dünya Savaşı sırasında Erzurum'da şehit düştüğünü hatırlatan emekli öğretmen Furatoğlu, 36 yıl sürdürdüğü öğretmenlik mesleğini severek yaptığını anlattı.


Merzifon'da yaşayan Furatoğlu, hatıralarını paylaştığı askerlere ziyaretleri için teşekkür etti.

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