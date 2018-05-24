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24 Mayıs 2018 03:21

Askerlerin tamamı taburcu edildi

Amasya 15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında içtima sonrası sinek ilacından etkilenerek hastaneye kaldırılan 81 askerin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Askerlerin tamamı taburcu edildi

24 Mayıs 2018 03:21


Askeri birliğin yakınındaki güzergahta sinek ve haşerelere karşı yapılan ilaçlama sonrası içtima alanında bulantı şikayetiyle rahatsızlanıp ambulans ve araçlarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde getirilen 81 asker tedavilerinin ardından taburcu edilerek birliklerine gönderildi.


Amasya İl Sağlık Müdürlüğünün tüm ekiplerini seferber ettiği olaydan bilgi alması üzerine hastaneye gidip askerlerinin tedavilerini takip eden Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, son askerinin tedavisi tamamlanıncaya kadar hastaneden ayrılmadı.


Hastaneye gelip bilgi edinen Amasya Valisi Dr. Osman Varol da içlerinde herhangi bir hayati tehlikesi olan askerin bulunmadığını açıklamıştı.




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