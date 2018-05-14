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14 Mayıs 2018 09:08

Atanamayınca çikolatacı açtı

Resim öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra 7 yıldır atanamayan Neslihan Kurtcu, Amasya’da açtığı çikolata dükkanında kendi tasarladığı çikolata kutularını renklendiriyor.

Atanamayınca çikolatacı açtı

14 Mayıs 2018 09:08


2011 yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra 4 yıl özel bir okulda mesleğini yapan ancak KPSS sınavlarına girmesine karşın ataması gerçekleşemeyen Çorumlu öğretmen Kurtcu, bir anda çikolata sektörüne girmeye karar verdi. Hazırladığı projesi başvurduğu KOSGEB tarafından kabul edilince çikolata kutularını rengarenk tasarlamaya başlayan 28 yaşındaki Kurtcu’nun Amasya Akbilek Mahallesi’ndeki iş yerinin açılışına KOSGEB Müdürü Bayram Ali Kukuş, Çorum Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.


Sektöre renklilik getireceğine inandığını belirten Kurtcu, “Günümüz şartlarında atamamın olamayacağını kestirince bir şeyler yapmaya karar verdim. KOSGEB’e başvurdum. Projem kabul edilince iş yerimi kurdum. Çikolata kutularını kişiye özel tasarlıyorum. Renkleri, kutusu hepsi farklı oluyor” diye konuştu.




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