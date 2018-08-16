ATSO Başkanı Kırlangıç: "Yerli malı ürünler tercih edilmeli"

Satın alınan ürünlerde maliyeti yüksek dahi olsa yerli ürünü ithal ürüne tercih edilmeli” dedi.

Son günlerde döviz kurunda yaşanan artış ve piyasalara yansıyan sıkıntılı sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Murat Kırlangıç, “Finans otoriteleri ve iş çevreleri bu dalgalanmanın ekonomik verilere dayanmadığını, siyasi olduğunu ve spekülatif hareketlerin yaşandığını görüyor. Merkez Bankasının bankaların önünü açmak için ortaya koyduğu iradeyi bankalar da reel sektörün önünü açmak için koymalı. Zaman, tereddüt etme veya tedirgin olma zamanı değil. Zaman, ortaya irade koyarak, girişimde bulunma zamanı. ‘Ülkem varsa ben varım’ mantığından hareketle bu süreçte üretici yerli ve yabancı firmaları da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz seferberliği çağrısına ATSO olarak tek vücut halinde cevap veriyoruz. Biz de varız diyoruz” diye konuştu.

Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyasının destek olmaya kararlı olduğunu vurgulayan Kırlangıç, “Son dönemde karşılaştığımız finansal zorlukları milletimizle dayanışma içinde aşacağız. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır ve bu süreçte reel sektörümüzün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması son derece büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz ekonomisinde gerek küresel gelişmeler, gerekse iç dinamiklerimiz nedeniyle hassas bir dönem içerisindeyiz. En önemli ekonomik partnerimiz olan Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden olumlu çerçeveye kavuşturulması, ABD ve Türkiye’nin mevcut sorunların stratejik ortaklık çerçevesinde diplomasi yoluyla ve ivedilikle çözülmesi için çaba göstermeye devam etmesi. İş dünyası olarak gerekli önlemlerin uygulanmasıyla, ekonomimizin yeniden dengelenerek sürdürülebilir büyüme sürecine süratle döneceğine inancımız tamdır” şeklinde konuştu.