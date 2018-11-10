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Ayakkabı boyacısından saygı duruşu

Amasya’da yaşayan 70 yaşındaki bir ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan, 10 Kasım töreni sırasında üstünü kaplayan şemsiyeye Türk bayrağı ve Atatürk posteri astığı sandığını önünde asker selamıyla saygı duruşunda bulundu.

Amasya'da yaşayan 70 yaşındaki bir ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan, 10 Kasım töreni sırasında üstünü kaplayan şemsiyeye Türk bayrağı ve Atatürk posteri astığı sandığını önünde asker selamıyla saygı duruşunda bulundu.


61 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan 70 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Yalçın Taşan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümü dolayısıyla sandığının da bulunduğu Yavuz Selim Meydanı'ndaki anma törenlerini gözleri dolu şekilde takip etti. Atatürk'ün gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla ayağa kalkan Taşan, saygı duruşunda bulundu ve ardından da İstiklal Marşı'nı asker selamıyla izledi.


Sandığının üstüne açtığı şemsiyeye Türk bayrağı ve Atatürk posteri de asan Taşan, "Gurur duyuyoruz. Ulu Atatürk'ün kabri cennet olsun. Ne mutlu Türküm diyene. Mutluyuz. O günleri bize bağışladı. Türkiye'yi bağışladı” diye konuştu.


Törende Vali Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir de Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

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