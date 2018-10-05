Aynı adı ve soyadı taşıdığı ilk şehit ile aynı kaderi paylaştı

Batman'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Amasyalı Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın, PKK terör örgütünün 34 yıl önce şehit ettiği ilk asker olarak kayıtlara geçen aynı adı ve soyadını taşıdığı şehit er Süleyman Aydın ile aynı kaderi paylaştı.

Terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ilçesinde şehit ettiği ilk asker olan Süleyman Aydın, memleketi Erzincan'ın Mertekli köyünde defnedilmişti. Aradan geçen 34 yıl sonra bu kez Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden birisi de PKK'nin ilk şehit ettiği asker olan Süleyman Aydın ile aynı adı ve soyadı taşıyordu.

Şehit Aydın'ın cenazesi memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi.

Cenazeye Çalışma Sosyal Hizmet ve Aile Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, askeri ve mülki erkan, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Babanın en ağır yükü

Oğlunun cenazesini omzunda taşıyıp sarılı olduğu Türk bayrağını öperek hainleri ağlayıp sevindirmeyeceğini belirten baba Niyazi Aydın'ın "Oğlum kalk haydi operasyona gideceğiz. Bazen ‘beni çaldır' diyordun. Oğlum haydi kalk operasyon saati geldi” sözleri yürekleri burktu.

Ağabeyinin tabutunun başında ellerini yumruk halinde bekleyen astsubaylık eğitimi süren diğer oğlu Sefa'yı işaret eden Aydın, "O da jandarma. İki ay sonra Allah izin ederse o da gidiyor inşallah” diye seslendi.