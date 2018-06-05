Bakan Demircan Amasya’da vatandaşlarla iftar yaptı

Ahmet Demircan, Amasya’da vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Amasya Belediyesinin 55 Evler Mahallesi’nde düzenlediği iftar yemeğine katılan Sağlık Bakanı Demircan, orucunu açtıktan sonra vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. 24 Haziran seçimlerinin önemine değinip destek isteyen Demircan, “İnşallah milletimiz güçlü başkanı oluştururken başkanla birlikte güçlü Meclisi ve güçlü Türkiye’yi oluşturmuş olacak” dedi.

Çok sayıda vatandaşın bulunduğu iftarda Vali Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ve diğer yetkililer de hazır bulundu.