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05 Haziran 2018 12:57

Bakan Demircan, ‘Okul Yemeği Programı’ ile ilgili konuştu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, gelecek yıl ilkokulların tekli eğitim sistemine geçişiyle birlikte yaklaşık 5 bin öğrenciye yönelik uygulanması planlanan ‘Okul Yemeği Programı’ ile ilgili konuştu.

Bakan Demircan, ‘Okul Yemeği Programı’ ile ilgili konuştu

05 Haziran 2018 12:57


Bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Amasya’da Valiliğe yaptığı ziyarette ‘Okul Yemeği Programı’ ile ilgili habercilerin sorusunu cevaplayan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Sağlık Bakanlığı ile ilgili olarak bize ne düşüyorsa katkı sağlayacağız” dedi.


Okulların yeterliliği konusunda yapılan çalışmalarla ikili öğretimden tekli öğretime geçiş çalışmasının tamamlandığını belirten Bakan Demircan, “İnşallah önümüzdeki dönemde tekli öğretim devam edecek. Tabii ki tekli öğretimde öğrenciler okulda kalacak öğlen saatlerinde. Öğrencilerin beslenmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyordu. Biz de Sağlık Bakanlığı ile ilgili olarak bize ne düşüyorsa katkı sağlayacağız muhakkak. Tabii ki konu aynı zamanda Milli Eğitimin konusu. Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuyla ilgili daha detay bilgiyi verecektir. Eğitimin başarısını, kalitesini, yükseltmek için yapılan bir çalışmadır bu. Hem de öğrencilerimizin uygun beslenme imkanına kavuşmalarıdır" diye konuştu.


Amasya Valisi Osman Varol, Bakan Demircan’a ziyareti anısına Hattat Şeyh Hamdullah tarafından yazılan Kur’an-ı Kerim’i hediye etti.




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