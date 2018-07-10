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10 Temmuz 2018 11:13

Başkan Kırlangıç: "Türkiye’nin hedeflerine daha hızlı ulaşacağına inanıyorum"

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Murat Kırlangıç, yeni yönetim sistemiyle karar alma süreçlerinin hızlanacağına ve Türkiye’nin hedeflerine daha hızlı ulaşacağına inandığını belirtti.

Başkan Kırlangıç:

10 Temmuz 2018 11:13


Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki törene katılarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde oluşturulan yeni hükümete başarılar dileyen ATSO Başkanı Murat Kırlangıç, "Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sistemine fiili geçiş yaptı. Geçmişte devletin hantal yapısından şikayet eden, hızlı karar alınmamasından dert yanan iş dünyamız yeni dönemde karar verme ve uygulama hızının artmasıyla iş hacminde de önemli oranda büyüme bekliyor” diye konuştu.


Kırlangıç, yerel, bölgesel ve ülke çapında kalkınma adına yapılan çalışmalarda aktif rol alıp destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.




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