Başkan Özdemir: "Amasya’da başarıyı yakaladık”

Kurban Bayramı’nın ardından ilk mesai günü personeliyle buluşan Başkan Özdemir, “Biz bir aileyiz ve birbirimize verdiğimiz destek ile güzel çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Daha güzel çalışmalar için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte gösteriyoruz” diye konuştu.

Özdemir, “Yapılan tüm eserlerimizde her projemizde, ister saha personeli olsun, ister ofiste çalışan personelimiz olsun herkesin son derece katkısı bulunmaktadır. Her birimdeki personelimizle el ele, gönül gönüle yaptığımız çalışmalarla Amasya’da başarıyı yakaladık. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.