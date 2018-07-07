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07 Temmuz 2018 09:49

Başkan Öztürk: "300 bin metrekare yol ve kaldırımı yeniden yaptık"

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçe genelinde yaklaşık 300 bin metrekare yol ve kaldırımı yeniden yaptıklarını açıkladı.

Başkan Öztürk:

07 Temmuz 2018 09:49


Yollarının tamamına yakınının altyapı ve doğalgaz çalışmalarından dolayı kullanılamaz hale geldiğini hatırlatan Başkan Öztürk, “Yaptığımız program ve projeler çerçevesinde ilk etapta ana hatların yollarını tamamlayarak vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmaya çalıştık. Görevde olduğumuz dört yıldır ilçemiz genelinde yaklaşık olarak 300 bin metre kare yol ve kaldırım yeniden yaparak ilçemizi en güzel yaşanabilir hale getirmeye gayret ettik” diye konuştu.


Yemişen Mahallesi’ndeki yol ve kaldırım çalışmalarını inceleyen Öztürk ilçe genelinde yol ve kaldırımların yaklaşık yüzde 85’inin yeniden yapıldığını, hedeflerinin ise yıl sonuna kadar tümünü tamamlamak olduğunu söyledi.




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