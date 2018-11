Başkan Öztürk soba zehirlenmelerine karşı uyardı

İhmal yüzünden kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda soba zehirlenmelerinin tehlikeli boyutlara ulaştığına değinen Başkan Öztürk, “Sevdiklerimizin can güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Her konuda olduğu gibi zehirlenme konusunda da alacağımız basit tedbirlerle hayatımıza mal olacak hataların önüne geçebiliriz. Kaliteli kömür kullanımı, sobaların usulüne göre yakılması, boru ve bacaların nizami olması, soba bacalarının temizlenmesi, ev ve iş yerlerinde havalandırma sistemlerinin bulundurulması ve uyumadan önce sobanın içindeki odun ve kömürün sönmesinin beklenmesi gerekir” diye konuştu.

İlçeye doğalgazın gelmesiyle beraber konutların yüzde 65'inde doğalgaz kullanıldığını ve bu oranın giderek artacağını belirten Öztürk, “Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen elbetteki hala ısınma aracı olarak soba kullanılmaktadır. Hemşehrilerimizin daha dikkatli olmasını ve karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunu hafife almamasını diliyoruz” şeklinde konuştu.