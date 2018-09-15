Başkan Öztürk: “Yol sorununu yüzde 95 oranında çözmüş olacağız"

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Yaptığımız asfaltlama çalışmalarıyla Taşova'nın yol sorununun büyük bir kısmını, yaklaşık yüzde 95 oranında tamamlamış ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

Geçen yıl 3 kilometrelik alanda uyguladıkları sıcak asfalt çalışmasının ardından bu yıl da toplamda 3 kilometrelik alanı kapsayan bitümlü sıcak asfalt çalışması yaptıklarını belirten Başkan Öztürk, “Tepe Mahallesi Dere Sokak, Doğu Mahallesi Dereboyu Caddesi, Altındağ Sitesi yolu ile Yeni Mahalle Nihat Yıldırım Caddesi, Hızır Paşa Sokak, Ulubatlı Sokak, Öğretmen Caddesi'ni tamamladık. Diğer taraftan şehrimizin diğer mahallelerinde yol ve kaldırım kilit taş parke döşeme çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Öztürk, çalışmalarına katkı sağlayan Amasya Valiliği İl Özel İdaresi yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti.