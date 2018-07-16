Başkan Üçok: "Bu topraklardan asla vazgeçmeyeceğiz"

Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var. Biz 1071 yılından beri bu coğrafyada şehitler veriyoruz. Bedel ödüyoruz. Belki daha çok bedel ödeyeceğiz ama bu topraklardan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde belediyenin oluşturduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan binlerce vatandaşa seslenen Başkan Üçok, "Görüyorsunuz Türkiye’ye kurulan bütün kumpasların arkasında masonik kuruluşlar var ve onlarla birlikte hareket eden ve Hristiyanlar var. Mesele şu. Güçlü bir Türkiye İslam alemine de Türk dünyasına da liderlik edecektir. Avrupa’daki Türk izine tahammül edemeyenler bugün Anadolu’da Müslüman bir Türk varlığına asla tahammül edemiyorlar. Onun için bizlerin yapması gereken en önemli şey bu coğrafyada kalıcı olacak önemli atılımları, gelişmeleri, ekonomik yatırımları hep birlikte yapmalıyız. Ben bu darbenin savuşturulmasında ve engellenmesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisindeki kahraman askerlerimizi, emniyet teşkilatındaki kıymetli polislerimizi ve cesareti kararlılığıyla her zaman gurur duyduğumuz aziz milletimizi buradan bir kez daha hayırla yad etmek istiyorum” diye konuştu.

Türk milletinin geninde müthiş bir vatan sevgisi, vatan aşkı, vatanına, dinine sahip çıkma aşkının olduğunu vurgulayan Üçok, "İnşallah bu aşk hiçbir zaman eksilmeyecek ve çoğalacaktır. Nesilden nesle, kuşaktan kuşağa devam edecektir. Kıymetli hemşehrilerim bugün de güzel bir fotoğraf verdiniz. Bu birlikteliğimiz umuyorum ki içimizdeki hainlere onların işbirlikçilerine ve dışarıdaki uzantılarına büyük ders olur. Ben bir kez daha şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Aynı zamanda Anadolu’ya geldiğimiz 1071’den Çanakkale Savaşı’na, Çanakkale Savaşından bugünlere kadar binlerce şehit verdik hepsini rahmetle ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Cenabı Allah bizlere şefaatçi eylesin Bizleri yalnız bırakmayan aziz hemşehrilerimizi de tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.