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19 Haziran 2017 13:32

Başkan Üçok: "Suluova sanayide lokomotif olmaya aday"

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçenin son yıllarda yapılan sanayi yatırımlarıyla birlikte sanayi anlamında Amasya’nın lokomotifi olmaya aday olduğunu belirtti.

Başkan Üçok:

19 Haziran 2017 13:32


Suluova’nın tarım, hayvancılık ve madencilik bölgesiyken yeni sanayi yatırımlarıyla birlikte hızla geliştiğini vurgulayan Belediye Başkanı Üçok, “Suluova emeğin ve üretimin şehridir. Tarımdan, hayvancılıktan, madencilikten ve her türlü sektörel faaliyetlerden Suluovamızda görmek mümkündür. Son yıllarda sanayi yatırımlarıyla birlikte sanayi anlamında ilimizin lokomotifi olmaya da adaydır” dedi.


İlçenin iki organize sanayi bölgesine sahip olduğuna değinen Başkan Üçok, “Özellikle organize besi bölgesinde ülkemizin en büyük et entegre tesisi faaliyete başlamış ve yıllık 100 bin hayvan kesim kapasitesine sahiptir.Yine karma OSB’de de 15 yatırımcı ruhsat almış, 12 yatırımcı inşaat aşamasında toplam da 27 parselimizde yine sanayi yatırımları hızla devam etmektedir. Sanayi bölgelerinin yapımı tamamlandığında ortalama 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacaktır” diye konuştu.




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