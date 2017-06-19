Başkan Üçok: "Suluova sanayide lokomotif olmaya aday"

Suluova’nın tarım, hayvancılık ve madencilik bölgesiyken yeni sanayi yatırımlarıyla birlikte hızla geliştiğini vurgulayan Belediye Başkanı Üçok, “Suluova emeğin ve üretimin şehridir. Tarımdan, hayvancılıktan, madencilikten ve her türlü sektörel faaliyetlerden Suluovamızda görmek mümkündür. Son yıllarda sanayi yatırımlarıyla birlikte sanayi anlamında ilimizin lokomotifi olmaya da adaydır” dedi.

İlçenin iki organize sanayi bölgesine sahip olduğuna değinen Başkan Üçok, “Özellikle organize besi bölgesinde ülkemizin en büyük et entegre tesisi faaliyete başlamış ve yıllık 100 bin hayvan kesim kapasitesine sahiptir.Yine karma OSB’de de 15 yatırımcı ruhsat almış, 12 yatırımcı inşaat aşamasında toplam da 27 parselimizde yine sanayi yatırımları hızla devam etmektedir. Sanayi bölgelerinin yapımı tamamlandığında ortalama 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacaktır” diye konuştu.