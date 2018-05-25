Başkan Üçok: “Suluovamızın marka değerini artırıyoruz”

Belediye personeli ve ailelerine yönelik düzenlenen geleneksel iftar programında mesai arkadaşlarına seslenen Fatih Üçok, “Herkesin istirahatte olduğu bir vakitte sizlerle birlikte ilçemize hizmet ediyor. Suluovamızın marka değerini her geçen gün hep birlikte artırıyoruz. Başarı sadece bir kişinin değil tüm bu çatı altındaki herkesin başarısıdır” diye konuştu.

Masaları dolaşıp personeli ve aileleriyle sohbet eden Üçok, “Aynı hedef doğrultusunda birlikte mesai yaptığımız birlikte yol yürüdüğümüz ve omuz omuza verip çalıştığımız kıymetli personellerimiz ve aileleriyle birlikte iftar yapmanın gururunu ve huzurunu yaşadık” şeklinde konuştu.