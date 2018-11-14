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Başkan Üçok'tan asfalt çalışmalarına takip

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Cevizdibi Mahallesi’nde sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Cevizdibi Mahallesi'nde sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.


Mahalle mahalle planlı çalışma uyguladıklarını belirten Başkan Üçok, “Her mahallemizin ihtiyaç duyduğu eksiklikleri bir bir tespit ediyor, hemşehrilerimizin taleplerine göre bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Hemşehrilerimizin memnuniyeti ve bizlerden talep etmesi daha verimli bir hizmet yapmamıza olanak sağlıyor” dedi.


Zemin iyileştirmesi ve çevre düzenlemesinin ardından asfalt çalışmalarının yapıldığı mahallede hava şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalışan personeline teşekkür eden Üçok, her sokakta onların alın terinin olduğunu söyledi.

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