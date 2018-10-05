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Batman şehitlerinin cenazeleri memleketlerinde

Batman’da PKK’lı teröristlerin zırhlı askeri aracın geçişi sırasında tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Amasyalı Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın ile Samsunlu Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun cenazeleri uçakla Amasya-Merzifon Havalimanına getirildi.

Batman'da PKK'lı teröristlerin zırhlı askeri aracın geçişi sırasında tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Amasyalı Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın ile Samsunlu Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun cenazeleri uçakla Amasya-Merzifon Havalimanına getirildi.


Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşlarını mülki ve askeri erkan, aileleri, yakınları ve hemşehrileri karşıladı. Şehit Aydın'ın cenazesi Suluova'ya, Şehit Göksu'nun cenazesi ise Ladik'e gönderildi. Aydın'ın cenazesini karşılayan kardeşlerden Astsubay okulu öğrencisi Sefa ile Meryem'i askerler sakinleştirmeye çalıştı. Şehit Göksu'nun nişanlısı Nesrin Atağ ise şehidini giydiği üniformasıyla karşıladı.


Amasya Valisi Osman Varol, Samsun Valisi Osman Kaymak ile diğer yetkililerin karşıladığı cenazeler, cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

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