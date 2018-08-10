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10 Ağustos 2018 12:00

Beden eğitimi öğretmenliği için ter döktüler

Amasya Üniversitesinde Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü özel yetenek sınavı 60 adayın katımıyla yapıldı.

Beden eğitimi öğretmenliği için ter döktüler

10 Ağustos 2018 12:00


Özel yetenek sınavı ve beceri-koordinasyon testine katılan adaylara 13 kız ve 47 erkek adaya iki hak verilerek en iyi derecesi değerlendirmeye alındı. Adayların beceri-koordinasyon testi puanı, Ortaöğretim Başarı Puanı ve 2018-Temel Yeterlilik Testi puanlarının hesaplanması sonucu 12’si kız toplam 40 aday kayıt yapma hakkını kazandı.


Spor salonunda yapılan sınavı yerinde takip eden Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir, Türkiye’nin dört bir yanından gelen aday öğrencilerin sınavlarının yapılması, sonuçlarının duyurulması, itiraz sürelerinin değerlendirilmesi gibi hususlarda en ufak bir problem yaşanmadığını açıkladı.


Sınavın kamerayla kayıt altına alındığını da değinen Kandemir, görev alan akademik ve idari personele teşekkür etti.




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