Belediye Kültür Evlerinden sezon açılışı

Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Ninni'den Hayata' temalı açılışta konuşan Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Yeni sezonun branş hocalarımıza katılacak olan kursiyer hanımlarımıza kolaylıklar ve başarı getirmesini temenni ederim” dedi.

Kültür Evlerinin tarihe ve kültüre yakışır, şehrin her köşesine inci gibi döşenmiş binalar olduğunu belirten Amasya Valisi Dr. Osman Varol da unutulmaya yüz tutmuş el sanatlar ile örf ve adetlerin de paylaşıldığını söyledi.

Programa, AK Parti Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, diğer yetkililer ve çok sayıda kursiyer de katıldı.